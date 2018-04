Fiorentina, Vitor Hugo: "Uniti per Astori. Siamo in lotta per l'Europa"

© foto di Federico De Luca

Dopo la morte di Astori la Fiorentina ha trovato dentro di se' la forza per ricordarlo al meglio e per onorarne la memoria. I viola sono reduci da cinque vittorie consecutive e ora sono attesi dalla sfida con la Roma. Vitor Hugo, difensore brasiliano della Fiorentina ha spiegato a Globoesporte.com: "Tutte le partite, da quando il nostro capitano non c'è piu', sono diventate speciali. Quella con l'Udinese era una gara ancor piu' particolare perchè è stata l'ultima a cui lui si era preparato. Si era addormentato pensando di poter vincere quella partita e noi lo abbiamo fatto per lui. Il gruppo si è unito ancor di piu', per onorare Astori. E stiamo ottenendo una serie di vittorie. Ne vogliamo fare sempre di piu'". Poi su se stesso ha aggiunto: "Mi sento molto bene fisicamente, mi sono ambientato riuscendo a mostrare il mio calcio. Poter giocare nel mio ruolo mi ha dato fiducia. Grazie a Dio stiamo facendo una serie di vittorie importanti e possiamo lottare per un posto in Europa League".