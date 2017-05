Fiorentina, Vitor Hugo vuole i viola ma il Palmeiras alza il prezzo

La Fiorentina continua a lavorare per portare in Italia il centrale del Palmeiras Vitor Hugo, ma prima di poter dare l'accelerata decisiva dovrà convincere il club brasiliano a cederlo abbassando le pretese. Infatti, la società paulista, avrebbe fissato il prezzo tra i 12 e i 15 milioni contro una valutazione dei viola non superiore agli 8. Oltre questo problema, la Fiorentina dovrà fare i conti anche con i tanti intermediari che vorrebbero partecipare alla trattativa, dunque provando a guadagnare dal passaggio del centrale dal Brasile all'Italia. Il rischio è che oltre al prezzo fissato dai due club il costo si alzi con le commissioni, e che dunque Corvino venga costretto a non affondare il colpo. L'unica nota positiva è la volontà del giocatore, che avrebbe già espresso la preferenza nei confronti della Fiorentina, arma che potrebbe rivelarsi decisiva per trovare una soluzione favorevole al dg gigliato. A riportarlo è Firenzeviola.it.