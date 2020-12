Fiorentina, Vlahovic al 45': "Abbraccio a Prandelli perché mi ha dato fiducia anche senza gol"

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che ha riportato sull'1-1 il punteggio col Sassuolo grazie al calcio di rigore trasformato, ha parlato a Sky Sport all'intervallo: "Come sapete tutti non ho fatto gol per 5 partite ma lui ha continuato a darmi fiducia. Spero che sia un inizio per me, ma soprattutto oggi è importante vincere. Il gol vale tanto per la squadra e ci ha dato fiducia. Daremo tutto per vincerla".