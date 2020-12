Fiorentina, Vlahovic al 45': "Non ho paura, altrimenti non avrei giocato in questa squadra"

Così Dusan Vlahovic, autore del rigore conquistato e trasformato per il momentaneo 1-1 della Fiorentina contro l'Hellas Verona, all'intervallo ai microfoni di Sky Sport: "Non ho paura, altrimenti non avrei giocato in questa squadra. Dobbiamo controllare e cercare di vincere, credo che ci riusciremo per via del nostro sacrificio. La partita è questa, se non entri determinato con il Verona è difficile".