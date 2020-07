Fiorentina, Vlahovic ha 5 gare per rovesciare le gerarchie. Poi si penserà al rinnovo

In casa Fiorentina, con l'esplosione di Patrick Cutrone - decisivo nelle ultime partite a suon di gol e assist - c'è stato anche il contemporaneo accantonamento di Dusan Vlahovic in favore dell'ex Milan, che ha di fatto preso il posto del serbo in attacco. Come sottolinea La Nazione, queste cinque partite che restano da qui alla fine della stagione serviranno anche a lui per dimostrare di essere il centravanti in grado di garantire la giusta dose di gol alla sua squadra in vista del futuro ma tocca al serbo rovesciare le gerarchie. Per il prolungamento di contratto, di fatto annunciato durante il lockdown e rimandato per la pandemia, servirà ancora un po’ di tempo, nella speranza che intanto anche la situazione sanitaria negli Stati Uniti si normalizzi e Rocco Commisso possa nuovamente mettersi in viaggio verso Firenze.