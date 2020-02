vedi letture

Fiorentina, Vlahovic: "Io esulto sempre così, non ce l'avevo con i tifosi della Sampdoria"

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la doppietta messa a segno nella vittoria in casa della Sampdoria. Il giovane serbo parte spiegando dell'esultanza: "Devo chiedere scusa ai tifosi della Sampdoria, penso che siano una grande tifoseria e venire qui a giocare dà tanta carica, sostengono la loro squadra sempre. Io esulto sempre così, l'ho fatto già cinque volte, e non era dedicato a loro. Volevo dirlo, ho esultato sotto la curva di casa perché è lì che ho segnato. Non so se conoscete Depay, l'ho visto esultare e mi è piaciuto: non voglio provocare neanche fare gesti contro la mia squadra. Avrei caricato l'ambiente".

Chi sono i suoi modelli?

"Amo Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Non è che mi piacciono, li amo proprio".

Si sente meglio giocando in contropiede?

"Per essere un bravo attaccante devi segnare ogni occasione e da tutte le posizioni. Devo lavorare, migliorare, poi arriverà tutto. Grazie a tutti, questa vittoria vale tanto per noi. Continuiamo così, concentrati, perché c'è tanto da fare".

Sembra esserci un bel rapporto con Chiesa.

"C'è un feeling ottimo, lo rispetto come persona e come giocatore, è fondamentale per noi. Giocare accanto a lui è sempre un piacere".

E la concorrenza con Cutrone?

"Non è concorrenza, dobbiamo dare tutti il massimo finché il mister non sceglie chi gioca. Ci spingiamo a vicenda per dare qualcosa in più".