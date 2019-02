Fiorentina, Vlahovic: "L'esordio a San Siro un'emozione unica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante serbo Dusan Vlahovci racconta alla Nazione la sua esperienza alla Fiorentina, dall'esordio in prima squadra al passaggio in Primavera: "Esordire a San Siro contro l’Inter è stata un’emozione unica che mi porterò per sempre dentro. Qualcuno potrà pensare che la gara col Sassuolo sia stata un’occasione persa per me ma era una partita molto dura in un momento difficile. In Primavera? Io gioco con disponibilità ovunque venga chiamato. Via a gennaio? Io sono felice di stare a Firenze e il mio unico obiettivo è sempre stato quello di giocare. Ho preferito farlo qui con la Primavera, piuttosto che altrove. Esultanza da cecchino? Amavo la mitraglia di Batistuta ed ho scelto un'esultanza simile perché non potrei mai imitarlo"