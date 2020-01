© foto di Federico De Luca

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di InterTV a pochi minuti dall'inizio della sfida di San Siro, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Per noi, la qualificazione in semifinale significherebbe tanto. Daremo tutto, per dimostrare di essere forti e che ce la possiamo giocare. Cutrone? Mi ha stupito, come uomo e come calciatore".