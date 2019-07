Fiorentina, Vlahovic: "Montella può insegnarmi tutto. Spero arrivino i gol"

© foto di Giacomo Morini

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato dal ritiro di Moena ai microfoni di RTV38:

"Sta andando molto bene questo ritiro. Montella è un grande allenatore e abbiamo piacere a lavorare con lui. Subito dopo l'Empoli ho parlato con Dragowski... Forse dovevo tirare un po' meglio, anche se per fortuna è passato e guardiamo avanti. Esordio in A con l'Inter? Ho avuto anche un'occasione ma per me era già incredibile poter esordire a San Siro contro una squadra come l'Inter. Spero che ora un pallone entri in gol. Mi fa piacere essere parte di un grande club con una grande storia. Insegnamenti di Montella? Certo, era un giocatore fortissimo e può insegnare tanto, se non tutto. Avere un tecnico del genere per me è più facile. Io come Ibrahimovic? Fa piacere ma imitarlo è difficile. Devo lavorare duro ogni giorno. Vittoria Coppa Primavera dedicata ad Astori? L'ho conosciuto, è stato un uomo vero. Prima del giocatore anche".