Fiorentina, Vlahovic ora è contento di restare: in arrivo la firma sul rinnovo di contratto

Da tempo la Fiorentina è al lavoro per trovare una soluzione al contratto di Dusan Vlahovic, con l'attaccante viola che ha un accordo fino al 2023 ma che Commisso vuole legare al suo club ben oltre tale scadenza. Il rendimento inizia a essere più che convincente anche grazie alla fiducia ottenuta col nuovo corso Prandelli e forse è arrivato il momento giusto per mettere nero su bianco sia la volontà del calciatore, già espressa la scorsa primavera, sia quello della società che sa di avere in casa un grande attaccante per il presente e soprattutto per il futuro e dunque lo vuole blindare per evitare assalti come quello tentato in estate da parte della Roma. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.