Fiorentina, Vlahovic positivo al Coronavirus: "Basta riposare e stare lontano dalle persone"

Dusan Vlahovic, costretto a casa dalla positività al Coronavirus, ha deciso di intrattenersi in una lunga diretta Instagram sul suo profilo, nella quale ha parlato di tutto cominciando da come si è accorto di stare male: "Stavo a casa, dormivo e mi sono svegliato tutto sudato con la febbre. Ho misurato la temperatura e avevo tipo 37: ho preso una tachipirina e chiamato chi di dovere. Alla sera la febbre si è alzata, avevo 39 e sono andato subito all'Ospedale. Pensavo non fosse niente... Comunque sto bene, sono a riposo. Non devo fare niente, solo riposare. 14 giorni e poi sarà finita. Devo stare lontano dalle persone e basta".