Fiorentina, Vlahovic positivo al Coronavirus: "Meno male che non sono tornato a casa"

L'emergenza Coronavirus s'è abbattuto sulla Serie A. Tanti i contagiati, tre in casa Fiorentina, il primo dei quali è stato Dusan Vlahovic. L'attaccante viola ha risposto live, insieme a Federico Chiesa, alle domande dei suoi followers su Instagram. Tra questi anche l'ex compagno di squadra Bryan Dabo, al quale ha rivelato anche qualcosa sulla situazione che sta vivendo: "Meno male che non sono tornato a casa, non sapevo niente". Via, poi, con altri temi: "Il mio calciatore preferito? Me stesso. Il mio calciatore italiano preferito? Federico (Chiesa, ndr)", scherza nel finale della diretta.