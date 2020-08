Fiorentina, Vlahovic potrebbe partire ma solo in prestito: no a una cessione a titolo definitivo

vedi letture

Futuro incerto per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2023 ma potrebbe comunque lasciare i viola per trovare continuità di prestazioni. Secondo quanto riporta l’edizione fiorentina de La Repubblica, il club non prende nemmeno in considerazione una cessione a titolo definitivo mentre potrebbe essere più plausibile una sua partenza in prestito.