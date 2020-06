Fiorentina, Vlahovic pronto a firmare fino al 2025. Più difficile il rinnovo di Milenkovic

Capitolo rinnovi di contratto in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, Dusan Vlahovic è pronto a firmare un prolungamento fino al 2025 mentre il rebus riguarda Nikola Milenkovic. La strada per il rinnovo del difensore viola non appare in discesa. Il club dovrà fare in fretta a trovare un accordo visto che la scadenza è fissata per il 2022.