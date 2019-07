Fiorentina, Vlahovic verso il prestito: ci sono Hellas e Brescia

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina, nonostante la stima di Montella per il giocatore, lascerà partire con la formula del prestito Dusan Vlahovic. L'idea è quella di replicare la formula di Lafont al Nantes: prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina. Pradè vuole mandarlo a giocare in Serie A e per il momento le possibili destinazioni sono Hellas Verona e Brescia.