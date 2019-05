Fiorentina, Vlahovic: "Vogliamo tornare a far punti per i tifosi"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto brevemente ai microfoni di DAZN, Dusan Vlahovic, giocatore della Fiorentina, ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara con il Parma: "Sarà una partita difficile, il Parma si gioca tanto davanti ai propri tifosi, ma noi vogliamo tornare a fare punti anche per i nostri sostenitori. Il gol? Proviamo sempre a dare il massimo, ma non so. Manca sempre poco, vedremo".