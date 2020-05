Fiorentina, Vlahovic: "Voglio vincere in viola e partecipare al Mondiale con la Serbia"

vedi letture

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport trattando prima di tutto il tema del possibile ritorno in campo della Serie A: "Ho talmente tanta voglia di tornare a giocare che non mi sto facendo domande sulla frequenza delle partite. Mi auguro che vengano prese tutte le precauzioni del caso per riprendere in sicurezza. Si rischia di compromettere la prossima stagione? Non spetta a me dirlo, io so solo che spero che questo campionato possa essere portato a termine". Poi a proposito dei sogni nel cassetto: "Il mio sogno è colorato di viola, spero di poter vincere qui con questa maglia. Poi ne ho un altro: giocare un Mondiale con la maglia della mia Serbia".