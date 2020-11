Fiorentina, Vlahovic vuole ritrovare il gol perduto per andare a caccia del rinnovo

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, si concentra anche sull'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il serbo, dato per grande promessa da tutti, ha subito un calo notevole dalla stagione scorsa a oggi. L'anno scorso aveva iniziato col botto, segnando tre doppiette di cui una in Coppa Italia. Poi lo stop a causa della pandemia, il coronavirus e il digiuno di reti. Qualcosa, insomma, si è inceppato. In questa stagione solo un gol contro la Sampdoria, che a poco è servito visto il risultato finale. Proprio ora servono le sue reti alla Fiorentina, ma anche a lui stesso per mettere anche una firma sul tanto discusso contratto fino al 2023.