Rafik Zekhnini dovrebbe restare un'altra stagione in prestito al Twente dopo quella passata dove aveva già vestito la maglia del club olandese. Il giocatore domani dovrebbe unirsi al resto dei compagni per l'inizio della stagione, disattendendo l'iniziale convocazione per il ritiro da parte della Fiorentina. A riportarlo è FirenzeViola.it.