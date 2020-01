© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro del centrocampista Symon Zurkowski potrebbe essere non lontano da Firenze. Il polacco classe ‘97 è infatti finito nel mirino dell’Empoli, club che sta rivoluzionando la rosa e vorrebbe puntellare il proprio centrocampo con un calciatore di qualità come l’ex Gornik Zabrze che sta trovando poco spazio alla Fiorentina. Nei prossimi giorni, come riferisce Pianetaempoli.it, i due club si vedranno per parlare del possibile passaggio in azzurro del polacco con la formula del prestito.