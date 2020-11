Firenze piazza difficile per gli attaccanti? Iachini: "Guardate cosa sta facendo Simeone"

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato anche delle gerarchie in attacco, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma: "All'inizio dell'anno ha giocato Kouame perché era quello che stava meglio. Non possiamo chiedere ai ragazzi che indossano la maglia numero 9 di essere già pronti: non possiamo chiedergli di essere come Batistuta. Adesso tutti stanno ritrovando la loro fiducia e il loro entusiasmo. Firenze è una piazza particolare, con delle pressioni e delle responsabilità: guardate quello che sta facendo Simeone al Cagliari. Ora anche i nostri attaccanti hanno bisogno di fiducia, non possiamo avere da loro tutto e subito. Vanno aiutati sotto l'aspetto tecnico, tattico e psicologico: la loro crescita passa anche da questi fattori qua, dal subire le critiche all'energia positiva".