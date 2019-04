Firmino, 7 gol e 5 assist ad Anfield. Valverde e Zidane prendono nota

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando il gioco si fa serio, i duri incominciano a giocare. E Roberto Firmino, rimasto sonnecchiante in quasi tutta la stagione di Champions League, ha deciso di rimpolpare il proprio bottino, dopo gli undici gol della stagione scorsa. Nove presenze e solamente terza segnatura, ma quando scende in campo ad Anfield il brasiliano ha un'incidenza pazzesca: Firmino entra in più di un gol a partita, avendo giocato 11 volte nello stadio del Liverpool in CL, con sette gol e cinque assist nelle ultime due stagioni.

Non male per chi è stato scoperto dall'Hoffenheim tramite Football Manager, sponsor di Watford e, in tempi non sospetti, anche dell'Everton, che lo usava come altro strumento di scouting. Anche perché, arrivato per 40 milioni di euro, ha trovato la sua consacrazione dopo l'addio di Coutinho e il nuovo tridente con Salah e Mané, velocissimi e intoccabili. Real Madrid e Barcellona si sono oramai annotate il nome da parecchio tempo, chi per sostituire, eventualmente, Suarez, chi per dare un'alternativa in avanti.