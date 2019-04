Firmino da due passi: il Liverpool raddoppia con il Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stupenda azione del Liverpool che va sul 2-0 contro il Porto: Alexander Arnold prende tutta la sua fascia, la destra, andando sul fondo e centrando un pallone straordinario per Firmino. Il brasiliano, a porta vuota, deve solo toccare con il putt, per mutuare una espressione golfistica, per imbucare. Per il Porto è notte fonda.