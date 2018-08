Fischi sull'Inter: con il Torino finisce 2-2

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Solo Inter nel primo tempo, tutto Torino nella ripresa. Due a due il finale

LE FORMAZIONI - Spalletti sembra optare per il 4-3-3 con Asamoah al centro del campo, invece il ghanese viene utilizzato da quinto di difesa, con D'Ambrosio che viene utilizzato come terzo di difesa a destra. Novità Vrsaljko, Perisic e Skriniar rispetto all'esordio contro il Sassuolo. Mazzarri invece manda in panchina Baselli, più Zaza che è pronto a entrare: il 3-5-2 vede Belotti e Falque in avanti, maglia da titolare per Soriano.

IC CONNECTION - Di solito è Perisic per Icardi, stavolta i ruoli si invertono. L'argentino si allarga, vicino alla bandierina dell'angolo, e mette in mezzo, più o meno sul dischetto del rigore. Lì gravita il croato che batte un rigore in movimento, spedendo imparabilmente alla destra di Sirigu. Dopo sette minuti è 1-0, ma la partita è vibrante e pure il Torino ha buone opportunità, soprattutto in contropiede. L'occasione più netta è ancora meneghina: Icardi regala una sponda meravigliosa per Politano che, in tuffo, conclude debolmente. Al ventesimo Ansaldi e Vrsaljko si scontrano, l'argentino ha la peggio e viene sostituito da Aina. Lo stesso croato, poco dopo, buca a destra e prova a centrare, ma il suo passaggio viene intercettato.

BIS QUASI ATTESO - L'Inter continua a macinare gioco, trova punizioni vicino all'area che vengono battute tagliate da Politano. Così al 32esimo, quando de Vrij va in cielo, sembra già tutto segnato: l'olandese spedisce sul palo lontano dove Sirigu non può arrivare. Due a zero in mezz'ora e tutto facile per i nerazzurri che poi controllano, a parte una punizione di Iago Falque che finisce di pochissimo a lato.

RIBALTONE - Nella ripresa i granata entrano con più voglia, con Rincon che va al tiro - parzialmente contrastato dai difensori nerazzurri - quasi subito. L'Inter non tiene più il pallone come precedentemente, Iago Falque si va a conquistare i palloni da dietro e apre un pallone fantastico per Belotti. Handanovic sbaglia uscita in tangenziale e finisce fuori strada, il centravanti bergamasco deposita in rete per il 2-1. L'Inter non riparte più, eccezion fatta per una combinazione Politano-Icardi, così il pari sembra questione di minuti: su una palla vagante si avventa Meite, salta Perisic elegantemente e tira in porta. Conclusione non irresistibile ma deviata, Handanovic va giù al rallenty e il 2-2 è servito. Tutto da rifare a metà secondo tempo.

FURIA TORINO - L'Inter, come il Milan, sembra sulle gambe e non riesce a ripartire. Belotti va vicino al 2-3 in un paio di occasioni, Aina e Meite ci mettono la forza per cercare di spezzare la resistenza degli avversari. Handanovic ci mette la mano su un diagonale di Ljajic, troppo centrale, ben imbeccato da Iago Falque. Non cambia più nulla, al 92' Sirigu vola su Perisic, è l'ultima occasione. Torino e Inter si dividono la posta. E Spalletti è già sulla graticola.

Inter-Torino

Marcatori: Perisic 7', de Vrij 32', Belotti 55', Meite 68'.

INTER (4-3-3)

Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic Asamoah (dal 65' Dalbert); Politano (dal 92' Martinez), Icardi, Perisic.

TORINO (3-5-2)

Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano (dal 61' Ljajic), Meite, Rincon, Ansaldi (Dal 22' Aina); Iago Falque, Belotti.