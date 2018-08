Flash Lazzari, cecchino Antenucci. La SPAL vince il secondo derby

Risultato finale: 1-0

Il primo motivo d'interesse della sfida arriva dalle formazioni: è l'esordiente Alessio Da Cruz a ricoprire il ruolo di esterno d'attacco accanto a Roberto Inglese e Antonio Di Gaudio contro la SPAL. Roberto D'Aversa, dunque, come previsto, lascia in panchina l'ex Roma Gervinho, non ancora al meglio della condizione. In difesa, Gobbi è preferito ancora una volta a Dimarco, mentre in mezzo al campo è confermatissimo il terzetto composto da Grassi, Stulac e Barillà. L'allenatore biancazzurro Semplici, invece, promuove a pieni voti il tandem offensivo Petagna-Antenucci e in generale tutto l'undici della prima sfida, in grado di espugnare Bologna grazie un missile di Kurtic. Valdifiori dunque si accomoda ancora in panchina.

PRONTI-VIA - Il Parma è padrone del campo per almeno dieci minuti inizialmente, con la SPAL timorosa e spesso battuta negli uno contro uno. La palla migliore capita a Bruno Alves da corner, ma il portoghese impatta male il pallone e i padroni di casa possono ripartire. Man mano che la gara entra nel vivo cresce la SPAL, grazie in particolare al centrocampo e al lavoro sulle corsie di Fares e Lazzari: i pericoli arrivano praticamente solo da destra, ma Petagna e Antenucci sono ben controllati dalla difesa ospite. L'occasione più importante capita sulla testa di Missiroli, ma il tiro risulta centrale e innocuo per Sepe. Il Parma risponde con Di Gaudio, che sfruttando una indecisione di Gomis mette in mezzo un pallone golosissimo che nessuno riesce però a tramutare in tiro.

GOL PARTITA - La rete che decide la sfida arriva subito: su un perfetto cross di Lazzari, Antenucci si coordina e fredda Sepe con uno strepitoso tiro al volo. Il Parma prova abbozzare una reazione ma ha poche idee e molto confuse: Da Cruz continua a essere un pesce fuor d'acqua confinato sulla destra, ma D'Aversa lo tiene in campo e inserisce Ceravolo come attaccante esterno, spostandolo poi al centro con l'ingresso di Gervinho. Ma la SPAL è in controllo e soffre pochissimo: solo un paio di guizzi dell'ivoriano mettono in crisi la squadra di Semplici, nel frattempo vicina anche al bis con Kurtic. L'occasione finale capita sui piedi di Ceravolo, che solo davanti alla porta sguarnita non riesce a deviare un cross da desta di Inglese.