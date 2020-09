Flick scarica Perisic: "Non conteremo nemmeno su di lui per la prossima stagione"

Il Bayern Monaco non riprenderà Ivan Perisic. Lo ha annunciato Hansi Flick ieri, durante un evento al Bayern Museum, rispondendo a chi chiedeva novità sul futuro dell'esterno croato: "Abbiamo deciso di non contare più su Coutinho, Odriozola e Perisic". Diverso il discorso per Thiago Alcantara e David Alaba, che potrebbero lasciare la Baviera nei prossimi giorni: "La situazione è complicata. Finché saranno nella nostra rosa, pianificherò la stagione anche in base alla loro presenza".