Floccari e un cerchio che si chiude. 13 anni dopo, segna ancora alla Juve

Sergio Floccari chi? Riavvolgiamo l nastro: stagione 2005/2006, Messina. La domanda di cui sopra, all'epoca, sarebbe stata più che legittima. Floccari è un ragazzo di 24 anni con un centinaio di presenze in Serie C e poco altro. Poi a febbraio affronta la Juve e l’affossa: segna due gol, i bianconeri pareggiano 2-2 con i siciliani ma la strada è segnata. La prima pagina è per questo centravanti che lavora tanto per la squadra e non segna tantissimo, ma evidentemente lo fa quando conta.

Flash forward, 13 anni dopo. Oggi: chi sia Floccari, a Ferrara, lo sanno benissimo. L’ultimo gol in campionato, però, era datato 21 gennaio 2018, avversario l’Udinese. Più di un anno fa: rischiavano di dimenticarselo, almeno. Invece poi è arrivata la Juve, un gol che sa di salvezza e un cerchio che sembra chiudersi. C’è poesia, alle volte, in una palla che supera la linea di porta. Quella di un ragazzino che l’Italia ha scoperto per una doppietta alla Juve, quella di un uomo che regala la salvezza alla sua squadra facendo male sempre alla Vecchia Signora. Come se si trattasse di mettere un punto a una frase iniziata tanti anni fa.