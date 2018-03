Flop Italia, Jorginho: "Se ci dev'essere un rimpianto non dev'essere mio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, il centrocampista della Nazionale Jorginho è tornato sullo scarso feeling con Giampiero Ventura nel precedente ciclo e, nello specifico, sul suo mancato utilizzo in Svezia-Italia: "Se ci dev'essere un rimpianto non dev'essere mio... quando sono stato chiamato ho cercato di farmi trovare pronto. Certo, mi dispiace troppo per quello che è successo, avrei voluto dare una mano in più, ma non è stato per colpa mia".

In basso il link per la conferenza stampa completa.