Florentino e Koopmeiners: il Milan guarda a Lisbona ed Eindhoven per la mediana

vedi letture

Due obiettivi all'estero per il Milan, nel reparto di centrocampo, spiega oggi Tuttosport. Nel Benfica piace sembre Florentino Luis, mediano già trattato in inverno: alle Aquile, peraltro, non dispiacerebbe l'ipotesi Lucas Paquetà. L'altro nome è Teun Koopmeiners, crack del PSV Eindhoven, sul quale non manca la corte milionaria di tante società in giro per l'Europa.