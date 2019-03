© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AS fa il punto sulla panchina del Real madrid. Dopo la tormenta del Clasico, la figura di Santiago Solari sembra definitivamente arrivata al capolinea del traghettatore. L'unica alternativa per l'argentino è quella di vincere la Champions League ma Florentino Perez sta già lavorando per il futuro. Joachim Low, ct della Germania, è il vecchio sogno di Florentino. Poi Massimiliano Allegri, guida ora della Juventus, che coi bianconeri sembra aver finito il suo ciclo. Il terzo nome è invece quello di Mauricio Pochettino del Tottenham, che Daniel Levy aveva già blindato in estate.