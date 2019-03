Florentino Perez insiste per Pjanic. Ma la Juventus valuta anche il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Miralem Pjanic, regista della Juventus finito nel mirino del Real Madrid. E' uno dei primi obiettivo di Florentino Perez, che sta valutando uno scambio con Toni Kroos o un investimento da 80 milioni di euro.

La Juventus sul futuro del bosniaco non ha ancora preso una decisione. Non è convinta di cederlo e - si legge - negli ultimi giorni ha effettuato qualche sondaggio per capire se ci sono i margini per il rinnovo del contratto.