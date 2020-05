Florenzi: "A giugno deciderò il mio futuro con Fonseca. Così è accaduto anche a gennaio"

Attualmente in prestito al Valencia ma di proprietà della Roma, Alessandro Florenzi nel corso di una diretta facebook con Marco Montemagno ha parlato del suo rapporto con mister Fonseca: "E' stato molto importante per me perché è sempre stato molto chiaro. Abbiamo provato a fare un percorso insieme, poi mi ha detto le sue sensazioni in merito a questo percorso e insieme abbiamo deciso quella che è la mia attuale storia (s'è trasferito in prestito gennaio, ndr). E così faremo a giugno quando tornerà. Il mister sarà anche in quella circostanza molto chiaro, un uomo e una persona top".

Sui suoi obiettivi: "I miei prossimi due anni - prosegue Florenzi - saranno fondamentali per la mia carriera e per i miei obiettivi. Ora entro in una età dove sarà al top da tutti i punti di vista, ci saranno Europeo e Mondiale in due anni e dovrò farmi trovare pronto. Io voglio giocare il più possibile. Tornerò alla Roma, ma non so nemmeno se torneremo a giocare adesso, figurati se so dove sarò tra quattro mesi. Ma Europeo e Mondiale saranno due appuntamenti fondamentali per me".