Florenzi: "A Valencia meno passione, a Roma avevamo la scorta". Ira dei tifosi spagnoli sul web

Alessandro Florenzi fa discutere in Spagna per alcune dichiarazioni rilasciate in una diretta Instagram. Il giocatore del Valencia avrebbe attirato le ire dei suoi tifosi per questa frase: "Ho trovato meno passione e un po’ più di libertà qui. In stazione abbiamo fatto il biglietto come persone normali, a Roma avevamo la scorta". Immediata la replica dei tifosi, molto piccata: "Puoi anche andartene, ingrato!", "A Roma eri capitano, qui non ti conosce nessuno. Non sei Rodrigo, Parejo o Villa", "Se ti incontro, neanche ti riconosco. Non hai capito cos'è il Valencia" . Insomma, un clima tutt'altro che disteso, mentre Florenzi attende segnali dalla Roma sul suo futuro.