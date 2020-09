Florenzi al PSG. Per scrivere nuove pagine di storia, stavolta in lingua francese

Alessandro Florenzi è pronto a lasciare nuovamente la Roma per sposare il progetto del PSG. Una destinazione ambiziosa, ricca di fascino, col la quale l'esterno si misurerà dopo l'avventura spagnola al Valencia. Il suo addio alla Roma era nell'aria, come confermato dal diretto interessato alla vigilia della sfida della Nazionale contro la Bosnia: "Il futuro sarà sicuramente ricco di pagine da scrivere", aveva detto in modo criptico.

In Italia si erano mosse diverse squadre, in momenti diversi Atalanta, Fiorentina, Sampdoria e Cagliari. Ma ancora una volta ha prevalso, oltre al progetto sportivo parigino, la voglia di non scontrarsi con la sua Roma. A Parigi Florenzi troverà campionissimi del calibro di Neymar e Mbappé, potrà misurarsi con un calcio diverso e puntare senza mezze misure al prossimo Europeo da protagonista la prossima estate. Prima di quel momento, però, ci sarà da pensare ad altro. Ci saranno da scrivere pagine importanti di storia. Ovviamente in lingua francese.