Florenzi: "CR7 e Messi? Due cose differenti, come LeBron e Steph Curry"

"Forse il momento più emozionante sono state le partite contro Barcellona e Liverpool l'anno scorso, speriamo di tornare a giocarle presto". Parlando a Sky Sport in vista di Roma-Juventus, Alessandro Florenzi tocca anche il tema Champions: "L'anno scorso abbiamo fatto una grande stagione, con l'exploit in Champions League, cercheremo di fare meglio il prossimo anno"

Roma-Juventus? "E' una partita speciale, sappiamo quanto vale per questa città, ma vale tre punti, dobbiamo inseguirli in tutto e per tutto. Ci sono molti aspetti che portano la Juventus più avanti di noi, dobbiamo mettere un punto e ripartire. Questa è stata la peggiore delle ultime 6 stagioni, abbiamo perso punti con delle vittorie che avevamo in tasca".

Cos'ha di speciale Cristiano Ronaldo? "Vedo nei suoi atteggiamenti la voglia di dimostrare sempre di essere il migliore o di provare a esserlo, la voglia che ha sempre di migliorarsi".

Il paragone tra CR7 e Messi? "Potrei paragonarli a LeBron James e Steph Curry (campioni del basket, ndr), o Federer e Nadal. Sono due cose differenti, in sostanza. Da una parte c'è il lavoro e la costanza, dall'altra c'è il dono del signore. Fanno cose istintivamente. Totti? Nell'arco della carriera gli sono state fatte domande sullo stadio, se continuo così faccio la sua fine. Penso che questa società e questi tifosi abbiano diritto di avere un proprio stadio".