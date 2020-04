Florenzi: "Fonseca preparatissimo, ha la mia stima. Mi sono lasciato bene con tutti a Roma"

vedi letture

Intervenuto in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, il laterale in prestito dalla Roma al Valencia, Alessandro Florenzi, ha parlato anche del suo scarso feeling con mister Fonseca, facendo però ricredere molti: "Fonseca è una bravissima persona, tatticamente è davvero molto preparato. Nonostante la partenza, mi sono lasciato in ottimi rapporti con tutti lì a Roma e la mia stima per Fonseca è altissima", le sue dichiarazioni sull'attuale tecnico giallorosso.