Florenzi: la Roma non gioca al rialzo. L’Inter attende e spera

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei giorni scorsi abbiamo iniziato a scoperchiare la situazione Florenzi. Una gestione non semplice, da parte di Monchi, che implicherà un’altra decisione da parte del direttore sportivo della Roma. Il discorso per il rinnovo contrattuale, infatti, implicherà una nuova proposta da parte dei giallorossi, ma senza l’apertura di una trattativa. Della serie: “Questa è la nostra offerta, oltre non andiamo”. Da qui le due strade possibili, con da un lato l’accordo tra le parti e la prosecuzione dell’avventura congiunta e dall’altro invece la valutazione delle offerte che ci saranno. La prima arriverà da Milano, fronte Inter. I nerazzurri hanno già fatto presente al procuratore di Florenzi Alessandro Lucci che sono disposti a rilanciare sino a 4 milioni a stagione per il suo assistito, anche se consci del fatto che la scadenza contrattuale imminente con la Roma non sarà sinonimo di partenza a prezzo di saldo. Sarebbe trattativa vera, con una valutazione base difficilmente inferiore ai 20 milioni di euro. Prezzo comunque conveniente in relazione al valore che Spalletti ed Ausilio attribuiscono a Florenzi. Non mancheranno rilanci dalla Premier, ma i nerazzurri fanno sul serio.