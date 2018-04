Florenzi: "Non abbiamo giocato da Roma. All'Olimpico fino alla morte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Roma Alessandro Florenzi ha commentato così a Roma Tv il ko in Champions col Liverpool di questa sera: "Peccato non aver giocato da Roma. Ci hanno fatto del male, siamo stati bravi fra virgolette negli ultimi dieci minuti. Ci aspettano 90 minuti lunghi all'Olimpico, avremo un tifo importante come quello di questa sera. Noi dovremo avere un altro atteggiamento e giocare con il coltello fra i denti. Ci siamo un po' persi dopo il tiro di Mané, abbiamo avuto paura dell'avversario e non deve accadere. Loro sono maestri nel mandarti giù durante la gara. È stata una partita veramente difficile, sappiamo cosa fare di diverso al ritorno per metterli in difficoltà. Perché il black-out? Con una squadra come il Liverpool puoi andare in difficoltà, hanno giocatori internazionali, come lo siamo noi. Non dovrà accadere di nuovo, oggi è successo e non volevamo. Sorpresi dal gioco del Liverpool? Sapevamo come giocano, sapevamo tutto di loro. Dai lanci ai metri che percorre la palla, purtroppo ci siamo smarriti. Non doveva accadere, non si giocano semifinali di Champions tutti gli anni e dovevamo dare di più. Abbiamo già ribaltato un risultato una volta, sappiamo che non sarà così semplice ma restano 90 minuti dove giocarcela fino alla morte. Battere sul loro punto debole? Sono pienamente d'accordo. Eravamo morti e siamo usciti fuori nel finale. Vogliamo fare una partita diversa la prossima settimana".