Florenzi ricorda Roma-Barça: "Manolas era l'unico a non crederci ma poi segnò il gol vittoria"

vedi letture

La quarantena continua e le dirette Instagram si moltiplicano. Oggi è la volta di Alessandro Florenzi e del motociclista Max Biaggi. I due raccontano il loro primo incontro: l’ex capitano della Roma era appena arrivato a Villa Stuart dopo essersi rotto per la prima volta il crociato contro il Sassuolo, mentre il corridore era già da tempo nella clinica. Nella mezzora passata insieme su Instagram c’è stato spazio per tanti ricordi, uno su tutti: il 3-0 al Barcellona in Champions League con tanto di aneddoto su Manolas.

“Dopo il 4-1 dell’andata avevamo delle sensazioni strane. Non ci sentivamo battuti e ci ripetevamo che se avessimo fatto la partita della vita ce l’avremmo potuta fare. Su venticinque giocatori in ventiquattro ci credevamo ciecamente. Uno solo diceva che saremmo usciti ed era Manolas, per questo quando segnò il 3-0 mi metto le mani tra i capelli. E’ stata la partita della vita. Mi vengono i brividi ancora oggi” racconta Florenzi. Il suo futuro, però, è ancora incerto come ha spiegato a Max Biaggi: “Non so quando rientrerò, bisogna capire se la Fifa allungherà i prestiti fino alla fine delle stagioni sportive”.