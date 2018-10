Florenzi sull'inglese nello spogliatoio: "Conosco due parole turche"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen, il calciatore della Roma Alessandro Florenzi ha risposto a chi gli ha chiesto della comunicazione nello spogliatoio giallorosso.

Totti ha detto che ormai nello spogliatoio si parla inglese ed è triste. Lo sentite come un problema? "Quest'anno ci sono più italiani rispetto agli altri anni. Per quel poco che so parlo inglese con chi devo parlare inglese, anche se Daniele De Rossi lo parla come l'italiano ed è molto più bravo. Io penso che dentro una famiglia serva aiutarsi tutti, ho imparato a dire 'esterno' ed 'interno' in turco per comunicare con Cengiz Under durante le partite. Dobbiamo aiutarci tutti, anche gli stranieri stanno imparando molto bene l'italiano", ha detto Florenzi.