Focolaio Lazio? Da Furnaletto a Czyz: chi sono i giovanissimi ricambi di Inzaghi

Sei giovanissimi più Vedat Muriqi e Andreas Pereira. La panchina della Lazio, domani contro il Club Brugge, rischia di presentarsi così. Abbiamo provato a presentare, in maniera sintetica, i talenti della Primavera che Simone Inzaghi giudica pronti per dare una mano ai grandi. Anche se magari si augurava non fosse necessario sin da subito.

Marco Alia - Portiere. Classe 2000, in estate è stato scelto da Inzaghi come terzo portiere alle spalle di Strakosha e Reina. Era in panchina col Dortmund e in quasi tutte le gare stagionali (esclusa quella con l'Atalanta). Non ha ancora esordito tra i professionisti: cresciuto nel settore giovanile laziale, l'anno scorso era a difesa dei pali della Primavera.

Alessio Furnaletto - Portiere. Classe 2002, è l'attuale estremo difensore della Primavera biancoceleste. Anche lui cresciuto nel settore giovanile laziale dopo i primi passi nella Liventina, sarebbe alla prima panchina in assoluto tra i grandi.

Damiano Franco - Difensore centrale. Anche lui classe 2002, altro prodotto del settore giovanile. Inzaghi, come per molti di questi giovani, lo ha fatto aggregare alla prima squadra già a febbraio.

Marzio Pica - Difensore centrale. Continuiamo con i classe 2002, è il partner di Franco nella difesa della Primavera allenata da Leonardo Menichini.

Marco Bertini - Centrocampista. Romano, anche lui del 2002. Vice-capitano di Franco nell'U-17, è un centrocampista prevalentemente difensivo ma, a livello giovanile, abituato anche a segnare.

Szymon Czyz - Trequartista. Classe 2001, è arrivato alla Lazio nel 2018 dalle giovanili del Lech Poznan. Grande protagonista l'anno scorso nel campionato Primavera 2B, anche per una questione di età è il giocatore che, pur in emergenza, potrebbe fare più comodo domani a Simone Inzaghi.