Focolaio Lazio, non c'entra Akpa-Akpro: oggi era in Francia per ritirare il passaporto rinnovato

vedi letture

Jean-Daniel Akpa-Akpro è a disposizione di Simone Inzaghi. Assente nell'allenamento odierno, così come Fares e Patric, l'ex centrocampista della Salernitana s'è assentato questa mattina per ragioni esclusivamente legate al passaporto: il calciatore classe '92 s'è recato in Francia per ritirare il passaporto che era stato appena rinnovato perché senza di esso non sarebbe potuto andare in Russia per giocare contro lo Zenit San Pietroburgo.

Akpa-Akpro ha già fatto rientro nella Capitale, e a partire dai prossimi allenamenti sarà a disposizione.

Per quanto riguarda la situazione generale in casa Lazio, s'attende invece l'esito dei tamponi effettuati questa mattina: solo dopo le risposte, il club biancoceleste deciderà se chiedere o meno alla Lega Serie A il rinvio del match col Torino di domenica.