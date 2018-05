FOCUS TMW - 91 punti e perdere. Napoli miglior 2ª: il confronto dal '95 ad oggi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Novantuno punti e non vincere lo Scudetto. E' questa la prima anomalia che emerge dalla Serie A appena andata in archivio, l'unica dall'introduzione dei tre punti che ha visto una squadra superare quota 90 punti e non alzare il tricolore. E' capitato in questo campionato al Napoli, ieri vittorioso contro il Crotone. La squadra di Sarri, nonostante i 91 punti conquistati, ha chiuso la stagione a -4 dalla Juventus. Un vero e proprio record, come evidenziano i numeri in basso. Il Napoli è la seconda che ha conquistato più punti nella storia della Serie A, battuta la Roma che a sua volta nella passata stagione - con 87 punti conquistati - aveva infranto questo record. In basso il dato dalla stagione 1994/95, cioè da quando sono stati introdotti i tre punti nel nostro campionato.

Serie A 1994/95 - Lazio, 63 punti

Serie A 1995/96 - Juventus, 65 punti

Serie A 1996/97 - Parma, 63 punti

Serie A 1997/98 - Inter, 69 punti

Serie A 1998/99 - Lazio, 69 punti

Serie A 1999/00 - Juventus, 71 punti

Serie A 2000/01 - Juventus, 73 punti

Serie A 2001/02 - Roma, 70 punti

Serie A 2002/03 - Inter, 65 punti

Serie A 2003/04 - Roma, 71 punti

Serie A 2004/05 - Milan, 79 punti

Serie A 2005/06 - Roma, 69 punti

Serie A 2006/07 - Roma, 75 punti

Serie A 2007/08 - Roma, 82 punti

Serie A 2008/09 - Juventus, 74 punti

Serie A 2009/10 - Roma, 80 punti

Serie A 2010/11 - Inter, 76 punti

Serie A 2011/12 - Milan, 80 punti

Serie A 2012/13 - Napoli, 78 punti

Serie A 2013/14 - Roma, 85 punti

Serie A 2014/15 - Roma, 70 punti

Serie A 2015/16 - Napoli, 82 punti

Serie A 2016/17 - Roma, 87 punti

Serie A 2017/18 - Napoli, 91 punti