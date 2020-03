focus Allarme Coronavirus, non solo calcio: cosa sta succedendo negli altri sport

vedi letture

Il calcio italiano, tra rinvii, campionati che si fermano e altri che vanno avanti a porte chiuse, è impegnato con l'allarme derivante dalla diffusione del contagio da Coronavirus. E, va detto, non lo sta gestendo nel migliore dei modi, considerate tutte le polemiche scaturite negli ultimi giorni. Cosa sta succedendo in giro per il mondo, negli altri sport che, in quanto fenomeni di massa, devono comunque confrontarsi con questa emergenza?

NBA - Al momento, la competizione prosegue in maniera ordinaria: manca circa un mese e mezzo alla fine della regular season. La diffusione del contagio negli USA ha portato la Lega cestistica più importante del mondo a diramare un comunicato: "Stiamo monitorando la situazione, con l'aiuto del CDC e degli specialisti in materia di malattie infettive".

NHL e MLB - Dall'hockey al baseball, per ora il coronavirus non ha avuto effetti sui grandi sport nordamericani. Le leghe hanno diramato comunicati analoghi a quello della NBA, senza bloccare le competizioni in corso (NHL, che però dovrebbe annullare la pre-season in Cina) o che inizieranno a breve (MLB). Per quanto riguarda il football americano, è ancora presto: il campionato NFL inizierà soltanto a settembre.

Basket italiano e internazionale - La pallacanestro nostrana si è fermata, ma è pronta a ripartire. Nello scorso weekend la FIP ha sospeso i campionati di Serie A e A2 sia maschili che femminili e la Serie B maschile a causa dell’emergenza coronavirus. Domenica, però, si torna in campo. Lo ha dichiarato oggi il presidente Gianni Petrucci a RadioUno: "Domenica il basket deve giocare, ne va della regolarità". Nel frattempo, restano da risolvere alcune criticità legate all'Eurolega: domani l'Olimpia Milano ospiterà a porte chiuse il Real Madrid. Le restrizioni imposte dalla Turchia impediscono alla Virtus Bologna il viaggio a Istanbul per giocare contro il Darussafaka.

Tennis - In Italia, è stato annullato il torneo challenger di Bergamo. Il grande tennis, però, non si ferma: ad Acapulco ha appena vinto l'Atp 500 (85° trofeo Atp in carriera). Anche la Coppa Davis si dovrebbe svolgere regolarmente. Con qualche polemica: in settimana è prevista Italia-Corea del Sud, a Cagliari. Qualche protesta da parte della scuola Garavetti del capoluogo sardo, i cui campi ospiteranno la partita. Si attende un atleta della squadra coreana, bloccato a Istanbul nei giorni scorsi.

Rugby - I campionati sono stati fermati in blocco, a qualsiasi livelli. Adesso ripartiranno, a eccezione di quelli nelle zone interessate dal contagio (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna), sospesi fino all'8 marzo. I campionati di Serie A, Serie A Femminile, Serie B e Serie C saranno comunque fermi, ma non per il Coronavirus: nel fine settimana del 6-8 era infatti già previsto un turno di sosta in concomitanza con la finestra internazionale. Che però non riguarderà l'Italia: la gara del Sei Nazioni contro l'Irlanda è stata infatti sospesa per decisione del Ministero della salute irlandese.

Volley - La pallavolo italiana si è fermata, adesso riparte senza tifosi. La FIPAV ha infatti sospeso tutti i campionati di ogni livello fino all'1 marzo. Da oggi, "salvo diverse indicazioni intergovernative circa l’evoluzione della situazione", si ricomincia a porte chiuse per le Regioni interessate dalla diffusione del contagio, mentre nelle altre si torna alla normalità. Fanno eccezione i comuni della zona rossa, ove continua a essere sospesa qualsiasi attività sportiva.

Formula 1 - Il campionato inizierà regolarmente, il 15 marzo, con il Grand Prix di Melbourne. Dopo gli iniziali timori, il CEO del GP d'Australia, Andrew Westacott, ha chiarito: "Non abbiamo avuto indicazioni su divieti di viaggio, né sul fatto che i team possano non arrivare come di consueto".

MotoGP - Il Motomondiale inizierà, o meglio sarebbe dovuto iniziare, il prossimo weekend. Dopo le restrizioni decise dal Qatar nei confronti dei passeggeri in arrivo dall'Italia, il GP di Losail è stato infatti annullato, ma soltanto per la classe maggiore. Moto2 e Moto3, invece, correranno regolarmente: i loro protagonisti erano già sul territorio qatariota. Stessa sorte anche per il Gp di Thailandia, teoricamente in programma il 22 marzo. La stagione inizierà ad aprile.

Nuoto - Il movimento italiano si è fermato, fino a ieri. La FIN ha infatti deciso lo stop di tutte le attività sul territorio nazionale fino a domenica 1 marzo. Rinviati a data da destinarsi, tra gli altri eventi, anche i Campionati Italiani di tuffi ed il Trofeo Città di Milano di nuoto; ma anche la pallanuoto, con la Serie A1 e la Final Four della Coppa Italia. Slitta a maggio il preolimpico femminile di pallanuoto.

Sci - Lo sport invernale per eccellenza non ha avuto paura del coronavirus. Ma ci ha pensato il maltempo: la tappa di Coppa del mondo di combinata femminile, in programma ieri a La Thuile, è infatti stata annullata per la troppa neve caduta in Valle d'Aosta. Per la cronaca, la nostra Federica Brignone ha alzato la coppa di specialità, essendo prima in classifica: il regolamento lo permetteva. Per il futuro, non sono al momento in programma stop dovuti al coronavirus: le prossime gare, di Are in Svezia, e le finali di Cortina (dal 18 al 20 marzo) sono attualmente regolarmente programmate.

Ciclismo - Niente bicicletta negli Emirati Arabi Uniti. Le ultime due tappe dell'UAE Tour, infatti, sono state cancellate per il contagio di due italiani, componenti dello staff tecnico di un team non specificato. La squadra dell'UAE Emirates, della quale fa parte anche l'italiano Davide Formolo, ha deciso di prolungare la permanenza ad Abu Dhabi, nonostante i controlli negativi, per motivi precauzionali.