FOCUS TMW - Allarme italiani in A: come sono cambiate le big dal '06 a oggi

"In Serie A i calciatori italiani sono pochi". È il messaggio di Roberto Mancini, ct azzurro che ieri ha richiamato l'attenzione sul tema e ha ricordato come alla nazionali ne "bastino" 25, è un problema soprattutto dei club. Ma come sono cambiate le squadre del nostro massimo campionato negli ultimi anni? Abbiamo provato ad analizzare i mutamenti negli undici ideali delle grandi. Non solo quelle di oggi, ma le prime sei in classifica (al netto delle successive penalizzazioni) della Serie A 2005/2006, quello che portò l'Italia al trionfo mondiale. Con l'inevitabile aggiunta del Napoli, all'epoca in C1 ma oggi stabilmente nelle primissime posizioni della nostra Serie A. E proprio dal 2006 si parte, per poi tornare alla stagione 2009/2010 (dieci anni fa), a quella 2014/2015 (cinque anni fa) e infine all'attualità.

Juventus

2005-2006 - Formazione tipo: BUFFON; ZAMBROTTA, CANNAVARO, Thuram, BALZARETTI (CHIELLINI); CAMORANESI, Vieira, Emerson, Nedved; DEL PIERO (Ibrahimovic), Trezeguet. Altri italiani: Abbiati, Giannichedda, Blasi, Pessotto, Chimenti.

2009-2010 - Formazione tipo: BUFFON; Grygera (Zebina), CANNAVARO, CHIELLINI, DE CEGLIE; Felipe Melo, Poulsen, MARCHISIO; Diego; AMAURI, DEL PIERO. Altri italiani: Grosso, Camoranesi, Legrottaglie, Candreva, Giovinco, Iaquinta, Chimenti, Paolucci, Molinaro.

2014-2015 - Formazione tipo: BUFFON; Lichtsteiner, BONUCCI, CHIELLINI, Evra; MARCHISIO, PIRLO, Pogba; Vidal; Tevez, Morata. Altri italiani: Barzagli, De Ceglie, Giovinco, Ogbonna, Padoin, Pepe, Sturaro, Matri, Storari, Romulo.

2019-2020 - Formazione tipo: Szczesny; Danilo, BONUCCI, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Altri italiani: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi.

Inter

2005-2006 - Formazione tipo: Julio Cesar; J. Zanetti, Cordoba, Samuel, FAVALLI; Figo, Cambiasso, Veron, Stankovic; Cruz (Martins), Adriano. Altri italiani: Toldo, C. Zanetti, Materazzi, Orlandoni, Bonucci, Andreolli.

2009-2010 - Formazione tipo: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; J. Zanetti, THIAGO MOTTA, Cambiasso; Sneijder (Stankovic); Eto'o, Milito. Altri italiani: Toldo, Orlandoni, Materazzi, Santon, Balotelli.

2014-2015 - Formazione tipo: Handanovic; D'AMBROSIO, RANOCCHIA, Vidic, Juan Jesus; Medel, Kovacic, Hernanes; Guarin; Icardi, Palacio. Altri italiani: Andreolli, Osvaldo, Santon, Berni.

2019-2020 - Formazione tipo: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; CANDREVA, BARELLA, Brozovic, SENSI, Asamoah; Lukaku, Lautaro. Altri italiani: Padelli, Dimarco, Gagliardini, Ranocchia, Politano, Esposito, Biraghi, Berni, Bastoni.

Milan

2005-2006 - Formazione tipo: Dida; Stam (Cafu), NESTA, Kaladze, Serginho; Seedorf, PIRLO, GATTUSO; Kaká; Shevchenko, GILARDINO (INZAGHI). Altri italiani: Maldini, Costacurta, Fiori, Ambrosini, Vieri.

2009-2010 - Formazione tipo: Dida; ABATE, Thiago Silva, NESTA, ZAMBROTTA; AMBROSINI, PIRLO, Seedorf; Ronaldinho; Pato, BORRIELLO. Altri italiani: Inzaghi, Abbiati, Zigoni, Favalli, Bonera, Roma, Oddo, Antonini.

2014-2015 - Formazione tipo: Diego Lopez; ABATE, Alex, Mexes (Rami), DE SCIGLIO; BONAVENTURA, De Jong, POLI; Honda; Menez, PAZZINI (EL SHAARAWY). Altri italiani: Agazzi, Destro, Albertazzi, Montolivo, Bocchetti, Cerci, Paletta, Antonelli, Abbiati.

2019-2020 - Formazione tipo: G. DONNARUMMA; CALABRIA, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. Altri italiani: Bonaventura, Borini, Conti, Caldara, Gabbia, A. Donnarumma.

Napoli

2005-2006 - In C1

2009-2010 - Formazione tipo: DE SANCTIS; Campagnaro, CANNAVARO, ARONICA; MAGGIO, Gargano, Hamsik, PAZIENZA, Zuniga; QUAGLIARELLA, Lavezzi. Altri italiani: Iezzo, Grava, Dossena, Santacroce, Cigarini, Gianello, Rullo, Rinaudo.

2014-2015 - Formazione tipo: Rafael; MAGGIO, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Lopez (JORGINHO), Gargano; Callejon, Hamsik, INSIGNE; Higuain. Altri italiani: Colombo, Mesto, Gabbiadini, Luperto.

2019-2020 - Formazione tipo: MERET; DI LORENZO, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Allan, INSIGNE; Lozano, Mertens. Altri italiani: Luperto, Ciciretti, Tonelli, Gaetano.

Lazio

2005-2006 - Formazione tipo: PERUZZI; ODDO, SIVIGLIA, Cribari, ZAURI; Behrami, Dabo, LIVERANI; ROCCHI, Pandev, DI CANIO. Altri italiani: Stendardo, Firmani, Piccolo, Belleri, De Silvestri, Giallombardo, Inzaghi, Ballotta.

2009-2010 - Formazione tipo: Muslera; Lichtsteiner, SIVIGLIA, Radu, Kolarov; BROCCHI, BARONIO, MAURI; ROCCHI, Zarate, Cruz. Altri italiani: Firmani, Foggia, Floccari, Inzaghi, Biava, Baronio, Del Nero, Berni, Faraoni.

2014-2015 - Formazione tipo: Marchetti; Basta, De Vrij, Radu, Lulic; CANDREVA, Biglia, PAROLO; Felipe Anderson, MAURI; Klose. Altri italiani: Ledesma, Cataldi, Palombi, Murgia.

2019-2020 - Formazione tipo: Strakosha; Luiz Felipe, ACERBI, Radu; LAZZARI, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; IMMOBILE, Correa. Altri italiani: Parolo, Guerrieri, Cataldi.

Roma

2005-2006 - Formazione tipo: Doni; PANUCCI, Mexes, Cufré, Chivu; Dacourt, DE ROSSI; Mancini, PERROTTA, Taddei; Totti. Altri italiani: Curci, Bovo, Aquilani, Montella, Tommasi, Sartor, Cerci, Rosi, Greco, Okaka.

2009-2010 - Formazione tipo: Julio Sergio; CASSETTI, Juan, Burdisso, Riise; DE ROSSI, Pizarro; Taddei, Perrotta, Vucinic; TOTTI. Altri italiani: Andreolli, Motta, Tonetto, Cerci, Toni, Brighi.

2014-2015 - Formazione tipo: DE SANCTIS; Torosidis, Manolas, Mapou Yanga-Mbiwa, Holebas; Pjanic, DE ROSSI, Nainggolan; Ljajic, TOTTI, FLORENZI. Altri italiani: Curci, Astori, Balzaretti, Pellegrini, Somma, Verde.

2019-2020 - Formazione tipo: Pau Lopez; FLORENZI, MANCINI, Fazio, Kolarov; CRISTANTE, Veretout; Kluivert, PELLEGRINI, Mkhitaryan; Dzeko. Altri italiani: Zappacosta, Santon, Zaniolo, Spinazzola, Antonucci, Mirante.

Fiorentina

2005-2006 - Formazione tipo: Frey; Ujfalusi, DAINELLI, GAMBERINI, PASQUAL; FIORE, BROCCHI, DONADEL, Jorgensen; TONI, PAZZINI. Altri italiani: Di Carmine, Roccati, Maggio, Brivio, Pazienza, Montolivo, D'Ambrosio, Pancaro, Di Loreto, Pancaro, Berti.

2009-2010 - Formazione tipo: Frey; COMOTTO (DE SILVESTRI), Kroldrup, GAMBERINI, GOBBI (PASQUAL); MONTOLIVO, DONADEL; MARCHIONNI, Jovetic, Vargas; GILARDINO. Altri italiani: Dainelli, Natali, C. Zanetti.

2014-2015 - Formazione tipo: Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Alonso (PASQUAL); AQUILANI, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Salah, Ilicic. Altri italiani: Gilardino, Diamanti, Lupatelli, Bernardeschi, Rosati, Lazzari, Rosi.

2019-2020 - Formazione tipo: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, CASTROVILLI, Badelj, Pulgar, Dalbert; CHIESA, Ribery. Altri italiani: Terracciano, Ranieri, Sottil, Ceccherini, Venuti, Benassi, Brancolini, Gori.