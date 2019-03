FOCUS TMW - Allegri-Juve, avanti insieme o addio? I grandi ex rispondono

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Massimiliano Allegri si deciderà tra sette giorni. E' quel che da più parti filtra, con la gara dell'Allianz contro l'Atletico Madrid a fare da spartiacque. Giusto che siano solo 90, o meglio 180 minuti a decidere il bilancio di una carriera bianconera fatta di trofei e di successi? Quello di Allegri, poi, è un nome molto caldo per il futuro della panchina dell'Inter, con il ciclo di Luciano Spalletti che sembra già chiuso. Tuttomercatoweb.com è andato a sentire il parere dei grandi ex di Juventus e Inter.

Francesco Moriero "Se ne parla anto, è un grande tecnico. Alti e bassi ci stanno, dico a tifosi e ambiente: fatelo lavorare. All'Inter? E' un vincente e Suning vuole vincere. Sarebbe un profilo perfetto, in caso di addio da Spalletti".

Moreno Torricelli "Fossi la Juventus me lo terrei stretto. Alla luce di successi e trofei degli ultimi anni, ha la bacheca dei grandi. Cosa chiedergli di più?"

Luca Fusi "Se ci sono motivazioni e unione, se la società non pensa che sia finito il feeling, penso sia giusto continuare. Si sa quello a cui si rinuncia e non si sa quello che si porta a casa".

Luigi De Agostini "Per quello che ha fatto in questi anni, credo che la società valuterà bene il da farsi. Terranno conto anche di quello che hanno fatto in questi anni, no? Cosa dovrebbero dire le altre società che non vincono niente? Che poi possa fare bene o sbagliare, sta nelle cose, però i risultati stanno dalla sua parte".

Angelo Di Livio "Comunque vada, ho la sensazione che a fine anno potrebbe cambiare. Andar via, provare altre esperienze: i cicli iniziano e possono finire. Non credo all'Inter, penso voglia andare all'estero".