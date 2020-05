focus Allenamenti individuali o di squadra? La Serie A aspetta il protocollo

vedi letture

Individuale o collettivo? Lo abbiamo chiesto alle 20 società di Serie A in questo mercoledì convulso, tra annunci di protocolli per sport di squadra (che non riguardano però il calcio dei pro) e comunicati della FIGC sulla ripresa dei campionati. Intanto le formazioni italiane, che attendono il protocollo vidimato dalla FIGC sulle sedute di squadra per metterlo in atto, continuano ad allenarsi in modo individuale, per far crescere una condizione che non può essere al massimo dopo due mesi di stop. Ecco un quadro completo delle 20 società del massimo campionato.

ATALANTA

L'Atalanta è tornata ad allenarsi in gruppo. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono ritrovati ieri mattina al centro sportivo di Zingonia per poter effettuare una doppia seduta agli ordini del tecnico di Grugliasco. I nerazzurri avevano già effettuato il doppio tampone e la società aveva predisposto tutti i locali del 'Bortolotti' per poter iniziare subito le attività collettive dopo il via libera ufficiale. Al momento non sono stati resi ulteriori dettagli a riguardo, ma gli allenamenti continueranno oggi con le stesse modalità e nel rispetto del protocollo condiviso da FIGC, Lega e Comitato Tecnico-Scientifico (CTS).

BOLOGNA

Ancora assenti Dijks e Corbo. Palacio, Sansone e Soriano in borghese all'allenamento di ieri: il Bologna ha proseguito con il lavoro individuale in attesa del comunicato ufficiale da parte della FIGC sul nuovo protocollo di sedute di squadra. Ancora presente al campo Mihajlovic, per la formazione rossoblù tanto lavoro con la palla.

BRESCIA

La serie A si prepara a ripartire, ma per il momento il Brescia rimane in stand by. Le Rondinelle stanno effettuando gli allenamenti individuali e facoltativi al centro sportivo di Torbole, ma la società ancora non ha deciso una data certa per la ripresa delle attività in gruppo. La squadra dovrà effettuare i due tamponi - ricordiamo che entrambi dovranno essere negativi ed eseguiti a breve distanza - prima di poter comunicare ulteriori novità a riguardo. La società dovrà anche attendere i giocatori in quarantena rientrati dall'estero, compreso mister Lopez

CAGLIARI

Allenamento pomeridiano per la squadra di Zenga, che ha continuato con le sedute individuali in attesa del protocollo validato dal CTS. Rientrati tutti in Sardegna, erano fuori solo Olsen e Walukiewicz, tutto il gruppo è a disposizione e solo due giorni fa i sardi hanno fatto un secondo giro di tamponi dopo che il primo non aveva rivelato positivi, così come erano risultati tutti negativi al test sierologico.

FIORENTINA

La strada verso la normalità sembra essere stata intrapresa, e passa dall'inizio delle sessioni di allenamento collettive, anche se in casa Fiorentina ancora si procede con i piedi con i piombo. I viola d'altro canto sono stati, almeno ufficialmente, tra le società più colpite dell'intera Serie A, e non hanno intenzione di mettere a segno passi falsi nel percorso di riavvicinamento ad una condizione di serena ripresa. In questo senso, la squadra viola ieri ha proseguito nel suo programma di allenamenti individuali, con gli atleti suddivisi in micro-gruppi di lavoro, e così procederà fino a che non arriverà l'approvazione ufficiale del Governo in merito al protocollo sanitario che servirà a far ripartire l'intero carrozzone.

GENOA

Dopo gli esami necessari, con i test sierologici e i tamponi, svolti nella scorsa settimana, dalla giornata di lunedì la squadra di Davide Nicola è tornata ad allenarsi al centro sportivo "Gianluca Signorini" ieri dopo più di due mesi di assenza dai campi. I rossoblù hanno svolto corsa individuale nei due campi a disposizione in quel di Pegli. Nella serata di martedì, il ministro Spadafora ha dato il via libera agli allenamenti collettivi approvando il protocollo presentato, e corretto, dalla FIGC. Questo però non ha cambiato il programma di Criscito e compagni che continuano gli allenamenti individuali con ingressi contingentati

HELLAS VERONA

Cambio di programma in casa Hellas Verona: non si terrà, infatti, la seduta d'allenamento inizialmente programmata per stamattina. I gialloblù ieri hanno comunicato che tutti i calciatori e lo staff al completo della Prima Squadra saranno nuovamente sottoposti a tamponi e test sierologici. Un giorno in più dunque per programmare l'eventuale passaggio alle sedute collettive.

INTER

Pronti a ripartire con gli allenamenti collettivi, sulla scia delle linee guida dettate alla truppa da Antonio Conte giacché, ormai, i paletti per il restart della stagione sono stati piantati tutti, o quasi. Il 28 di maggio, curva epidemica permettendo, conosceremo la data che diverrà storica, la data dell'ok si torna in campo dopo quel Sassuolo-Brescia di lunedì 9 marzo. L'Inter si sta organizzando per compiere un ulteriore salto. Ieri ad Appiano l'ultima giornata di sedute individuali che vanno avanti quasi senza pause (un solo giorno di riposo dal primo ritrovo alla Pinetina datato 8 maggio).

JUVENTUS

Alla Continassa proseguono i lavori: anche ieri allenamenti individuali a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze per la squadra di Sarri, che aspetta l'ok per trasformare le sedute in allenamenti di squadra. La squadra ha ritrovato De Ligt e Szczesny. Entrambi sono stati sottoposti a test medici e fisici e hanno anche effettuato un lavoro in campo. Da oggi, la Juventus ritroverà anche Khedira e Matuidi, mentre venerdì ci sarà il ritorno al Training Center di Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro.

LAZIO

A Formello prendono ancora tempo per riuscire ad adempiere in toto al protocollo accettato dalle istituzioni governative. Ieri allora spazio alle solite tre sedute con la squadra divisa per reparti. A inaugurare la giornata odierna sono gli attaccanti: Immobile, Caicedo, Correa, Adekanye e i due quinti, Lazzari e Marusic. Inzaghi, con i collaboratori Cecchi e Rocchini, dà subito il via al torello pre riscaldamento (permesso dalle nuove linee guida) e poi divide i sei in due mini-squadre - Marusic, Lazzari e Immobile con la casacca arancione, mentre Correa, Caicedo e Adekanye senza fratino - per una sfida a gol: triangolazione al volo con tiro nella porticina prima col piede e di testa.

LECCE

Dopo la domenica di allenamenti a casa, il Lecce ha accolto favorevolmente - come il resto delle compagini - la possibilità di lavorare in gruppo. Anche ieri si è andato avanti a turni da sei calciatori ogni ora, con gli opportuni distanziamenti previsti dal protocollo. E soprattutto si è rivisto il pallone, per riprendere confidenza ed effettuare qualche tocco. Sorrisi, qualche battuta e un clima molto sereno. Sinonimo di ciò il patto tra la società e i calciatori di non versare gli stipendi di marzo e girarli in "premio-salvezza". Nei prossimi giorni si proverà anche a raggiungere un'intesa con l'Acaya Club Golf & Resort SPA. Quello il luogo per lavorare in settimana, come del resto fatto nel corso della stagione, per isolarsi da tutto e tutti. Nessun ritiro, ma la possibilità di soggiornare in maniera esclusiva nell'hotel a quattro stelle.

MILAN

Cambia il programma di allenamento settimanale del Milan dopo il via libera del Governo sugli allenamenti collettivi. Il Milan avrebbe dovuto svolgere ieri una doppia seduta, ma dopo quella mattutina Stefano Pioli in accordo con il club ha deciso di annullare quella pomeridiana e riprendere oggi con allenamenti collettivi in piccoli gruppi. La variazione sostanziale sta proprio qui, si passerà da allenamenti individuali a piccoli gruppi collettivi e verrà introdotto anche il lavoro con il pallone, mentre fino ad ora il Milan ha svolto solo esercizi aerobici e sulla forza. Tutto il gruppo squadra ieri mattina è stato a Milanello, tranne il centrocampista Franck Kessie, ancora a casa per rispettare la quarantena.

NAPOLI

Il Napoli prosegue con gli allenamenti individuali in attesa di espletare sul piano logistico tutte le misure imposte per l’emergenza Covid-19. La squadra di Rino Gattuso è stata sottoposta già quattro volte al tampone, senza che nessuno tra calciatori e tesserati risultasse positivo. Nella giornata di lunedì sono stati effettuati anche test sierologici. Al momento il tecnico Rino Gattuso sta lavorando su due gruppi, in attesa di riprendere gli allenamenti collettivi.

PARMA

In attesa che il nuovo protocollo venga validato, il Parma sta proseguendo con gli allenamenti individuali: solo quando il nuovo protocollo verrà ufficializzato gli allenamenti collettivi potranno riprendere. Per quanto riguarda il ritiro, con il Parma che è stata la prima società di Serie A ad istituirlo a partire da lunedì scorso, con il nuovo protocollo qualcosa potrebbe cambiare. Infatti, con l’abrogazione del nuovo diktat, il ritiro dei crociati è passato dall’essere obbligatorio all’essere facoltativo.

ROMA

C’è l’ok del CTS agli allenamenti di gruppo, ma la Roma ha rimandato tutto a oggi, in attesa che il protocollo venga ratificato. Ieri mattina, infatti, Fonseca ha concesso il giorno libero alla sua squadra in attesa che il nuovo protocollo venga trasmesso alla FIGC. Al Fulvio Bernardini si sono presentati comunque Cristante e Mirante per delle sedute di massaggi, al di la della dirigenza che continua a lavorare su più fronti (mercato e piano industriale). Non appena poi il protocollo giungerà in Federazione a Trigoria sono già pronti per iniziare con le sedute di squadra, ma senza ritiro.

SAMPDORIA

Dopo le fatiche degli ultimi due giorni, con sedute sia la mattina che al pomeriggio, mister Claudio Ranieri ha concesso alla squadra una mezza giornata di riposo. La Sampdoria, dopo dieci giorni di sedute individuali e facoltative iniziate l'8 maggio, ha aperto le porte del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" ad allenamenti a piccoli gruppi. La razione di lavoro andava dalla tecnica, portare palla, alla fase atletica con esercizi aerobici. Nonostante il ministro Vincenzo Spadafora avesse annunciato l'apertura agli allenamenti di gruppo, il club blucerchiato ha deciso di non variare il programma.

SASSUOLO

Il Sassuolo, il primo club che ha riaperto il proprio centro sportivo per gli allenamenti individuali e facoltativi del centro sportivo, il Mapei Football Center, ha iniziato la settimana con gli allenamenti individuali, in attesa delle modifiche al protocollo. Anche ieri i calciatori hanno lavorato in maniera individuale, senza l'ausilio di mister De Zerbi e di gran parte del suo staff. Il tecnico, nella giornata di lunedì, è tornato per la prima volta al Mapei Football Center per una toccata e fuga e per un saluto ai suoi ragazzi, senza naturalmente lavorare sul campo. Nessun calciatore neroverde, assicura la società, ha lasciato l'Italia, dunque il Sassuolo non ha problemi di quarantena per gli stranieri.

SPAL

Avanti con gli allenamenti individuali fino all’arrivo del protocollo definitivo per la ripresa degli allenamento di gruppo. Questa è la posizione che ha scelto di prendere la SPAL in questi giorni per quanto riguarda le sedute della prima squadra. L’obiettivo primario è giustamente quello di voler seguire alla lettera le disposizioni delle autorità in materia di sicurezza

TORINO

Già da oggi Belotti e compagni dovrebbero riprendere gli allenamenti di gruppo: dal club di via Arcivescovado non sono ancora arrivate notizie ufficiali, ma la linea tracciata è questa. Già da oggi, infatti, i lavori non saranno più facoltativi ma obbligatori, quindi Moreno Longo attende tutti i suoi giocatori al quartier generale. E al Filadelfia riapriranno anche la palestra e gli spogliatoi, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di due metri come imposto dal protocollo, ma non le docce, che i giocatori dovranno farsi a casa. Tutti convocati, dunque, tranne il giocatore colpito da Coronavirus.

UDINESE

Al Bruseschi sono stati eseguiti i test medici su tutta la squadra per iniziare gli allenamenti di gruppo: sono risultati tutti negativi, quindi in attesa di un protocollo accettabile per le squadre di Serie A, la squadra di Gotti continua con le sedute individuali.