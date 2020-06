focus Atalanta, con Percassi +58,9 milioni di utile. E più 495% di fatturato

C'è un prima e un dopo Gian Piero Gasperini nel bilancio dell'Atalanta. Ma c'è sicuramente un grosso delta tra l'inizio della gestione Percassi e quella del decimo anno, passando dai 38 milioni di euro di fatturato del 2011, il primo completamente della nuova proprietà (con già il ritorno in Serie A), ai 188 milioni di ora, con un +495% che la dice lunga su quanto è stata oculata la gestione nerazzurra, ma anche la crescita incredibile di diritti televisivi e, più in generale, della bravura della stessa dirigenza a fare affari, crescendo tecnicamente.

PRIMA DI GASPERINI - Ovviamente l'approdo nelle coppe europee cambia praticamente tutto, ma la differenza è comunque fatta inizialmente dalle plusvalenze. Prima dell'arrivo del tecnico di Grugliasco solo Jack Bonaventura era stato ceduto a una cifra alta, per 7 milioni di euro al Milan. La differenza di passo si vede soprattutto tra le cessioni di Zappacosta e Baselli rispetto a quelle dell'anno successivo di Gagliardini e Kessie: i primi venduti per complessivamente 10 milioni di euro, gli altri tre per una ventina, ciascuno. Il balzo è evidente, da 83 milioni a 147, pur sapendo che Caldara probabilmente rientra in questo bilancio. In ogni caso è una differenza epocale, molto più marcata rispetto a quella tra il 2017-18, con una sostanziale permanenza (più 8 milioni).

ANCOR MEGLIO CON LA CHAMPIONS - Ovviamente prima del Covid-19 c'è stato un grande balzo di fatturato ulteriore per la qualificazione ai gironi di Champions, più agli ottavi contro il Valencia. Circa 50 milioni in più che hanno permesso di migliorare fino a 188 totali, senza dovere operare grandi cessioni. Ci sarà quella di Kulusevski nel 2019 e, probabilmente, il Coronavirus farà scendere gli incassi. Ma è evidente che Percassi ha sconvolto, in una decina di anni, la dimensione dell'Atalanta.

2011

38 milioni di fatturato

-10,9 milioni di utile

2012

59,6 milioni di fatturato

-2,1 milioni di utile

2013

63,3 milioni di fatturato

10 mila euro di utile

2014

61,2 milioni di fatturato

-2,8 milioni

2015

74,3 milioni di fatturato

-1,9 milioni

2016

83,1 milioni di fatturato

256 mila euro di utile

2017

147 milioni di fatturato

26,6 milioni utile

2018

155 milioni di fatturato

23,9 milioni utile

2019

188 milioni di fatturato

26,4 milioni utile

TOTALE UTILE: +58,9 MILIONI DI EURO