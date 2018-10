FOCUS TMW - Bologna, errori arbitrali ininfluenti. Disastro Manganiello alla 7^

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

Un solo episodio davvero clamoroso nel rapporto tra Bologna e arbitri, in questo avvio di campionato: arriva alla settima giornata, quando Manganiello non concede un rigore solare nella gara contro l'Udinese. I felsinei riescono comunque a battere i friulani. Per il resto, un percorso costellato di tanti piccoli dubbi, nessuno dei quali decisivo: manca un rigore all'Inter alla terza giornata, e anche il Genoa alla quarta avrebbe potuto dolersi di un penalty non concesso. Sia nerazzurri che liguri, però, hanno vinto le due gare. All'ottava giornata, è il Bologna a poter recriminare per la mancata espulsione di Pisacane: nessuno può dire cosa sarebbe successo col Cagliari in 10 uomini dalla mezz'ora. Ecco il bilancio delle gare della squadra allenata da Inzaghi.

IL CAMPIONATO DEL BOLOGNA

1^ giornata Bologna-SPAL 0-1

Arbitro sig. Giacomelli: al 39' manca un cartellino giallo a Dijks per fallo su Kurtic. Giusto invece il cartellino rosso sventolato a Nagy al 90' per doppia ammonizione.

2^ giornata Frosinone-Bologna 0-0

Arbitro sig. Manganiello: nessun episodio particolarmente controverso.

3^ giornata Bologna-Inter 0-3

Arbitro sig. Di Bello: al 33' De Maio sbraccia e colpisce Nainggolan. Nessun intervento del VAR e rigore non concesso ai nerazzurri: qualche dubbio, ma la decisione sembra corretta.

4^ giornata Genoa-Bologna 1-0

Arbitro sig. Banti: al 16' contatto Okwonkwo-Spolli in area del Genoa, giusto non concedere il rigore. Qualche dubbio al 22': spinta di Pulgar, stavolta in area del Bologna, su Pandev: il macedone non fa molto per rimanere in piedi, il VAR non interviene e il rigore non viene concesso. Il fallo però sembra esserci. Giusto il rosso nei confronti dello stesso Pulgar nel finale concitato della gara.

5^ giornata Bologna-Roma 2-0

Arbitro sig. Massa: al 36' Dzemaili è in evidente posizione di fuorigioco sul gol di Mattiello, giudicata però passiva sia dall'arbitro che dal VAR. Manca un'espulsione a Cristante al 52' per doppia ammonizione.

6^ giornata Juventus-Bologna 2-0

Arbitro sig. Mariani: al 3' Matuidi viene sbilanciato in area da Calabresi. L'arbitro non giudica falloso l'intervento, il VAR non interviene. Al 48' tocco di mani di Dzemaili in area: Mariani e il VAR (Guida) considerano fortuito. Rigore negato al Bologna all'ottantesimo: Okwonwko cade dopo la spinta di Benatia. Anche in questo caso l'arbitro decide di non intervenire, usando lo stesso metro di giudizio.

7^ giornata Bologna-Udinese 2-1

Arbitro sig. Manganiello: al 4' non sanziona la gomitata di Samir ai danni di Mattiello. Errore clamoroso al 13': Ekong stende Svanberg in area dell'Udinese. Orsato al VAR invita il direttore di gara a rivedere l'azione, Manganiello accoglie l'invito e si svolge l'on field review, ma poi l'arbitro conferma la decisione. Errore nell'errore: il rigore negato è solare, ma in alternativa manca un giallo a Svanberg per l'eventuale (comunque inesistente) simulazione. Al 46' altra gomitata non vista, questa volta di Mandragora ai danni di Svanberg.