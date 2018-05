FOCUS TMW - Buffon e quell'esordio nel '95: dove sono i compagni di squadra?

Il 19 novembre 1995 allo stadio Ennio Tardini va in scena il big match della decima giornata di Serie A: Parma-Milan. Gli emiliani sono privi da un paio di settimane del portiere titolare Luca Bucci e il tecnico Nevio Scala, dopo aver schierato la settimana precedente Alessandro Nista, decide di rischiare un giovane della Primavera: Gianluigi Buffon. E nasce una stella. Quel portiere oggi ha salutato la Juventus dopo 17 anni ricchi di successi e dove si è consacrato come miglior portiere al mondo. Dove sono oggi i compagni di squadra? Quasi tutti sono rimasti nel mondo del calcio, ma non manca qualche sorpresa. Ecco dove sono oggi gli altri giocatori del Parma in campo quel pomeriggio di 22 anni fa:

ANTONIO BENARRIVO

All'epoca 27enne e nazionale, ha appeso le scarpette al chiodo nel 2004 ed è tornato nella sua Brindisi, dove ha avviato un'impresa edile. Nel frattempo ha anche frequentato il corso per diventare allenatore.

FERNANDO COUTO

All'epoca 26enne, si è ritirato nel 2008 sempre al Parma dopo aver vestito, nel frattempo, le maglie di Barcellona e Lazio. Ritornato in patria, è divenuto prima dirigente della Federcalcio portoghese, poi direttore sportivo e vice-allenatore dello Sporting Braga, fino al 2014.

NESTOR SENSINI

All'epoca 29enne, si è ritirato nel 2006 diventando immediatamente allenatore. Una parentesi all'Udinese, poi una lunga esperienza in Argentina fra Estudiantes, Newell's, Colon e Atlético Rafaela. Ha intrapreso recentemente la carriera dirigenziale, al Newell's, salvo poi abbandonare.

ROBERTO MUSSI

32 anni all'epoca, ha giocato fino a 38 anni chiudendo alla Massese, società che l'ha cresciuto e lanciato fra i professionisti. Proprio in bianconero ha ricoperto il ruolo di presidente. Fa parte del Milan Glorie.

FABIO CANNAVARO

All'epoca 22enne, è divenuto negli anni uno dei più grandi difensori in assoluto, nonché campione del Mondo e Pallone d'Oro. Si è ritirato nel 2011 negli Emirati Arabi e sempre lì ha iniziato la carriera di allenatore. Attualmente allena il Guangzhou Evergrande, nel massimo campionato cinese.

MASSIMO BRAMBILLA

All'epoca 22enne, ha proseguito la sua carriera in A con le maglie di Bologna, Torino, Siena e Cagliari. Si è ritirato nel 2010 al Pergocrema con cui poi ha iniziato la carriera di allenatore. Fin qui solo settore giovanile: Allievi e Giovanissimi Nazionali col Novara, Under 17 e Primavera dell'Atalanta, dove attualmente allena.

MASSIMO CRIPPA

30enne all'epoca, ha chiuso nel 1998 la sua esperienza quinquennale al Parma prima di fare ritorno al Torino, col quale esordì in Serie A a 22 anni. Si è ritirato nella sua Seregno nel 2003 e ha intrapreso la carriera dirigenziale: prima direttore sportivo, ora direttore generale del Renate, con ottimi risultati.

DINO BAGGIO

24enne all'epoca, è rimasto al Parma fino al 2000 prima di passare alla Lazio, fare una parentesi al Blackburn, raccogliere qualche gettone con l'Ancona e la Triestina prima di chiudere al Tombolo. In seguito si è dato al teatro, sua grande passione. Ma non ha abbandonato il calcio: collaboratore tecnico del Padova, attualmente è al Montebelluna: insegna tattica a Giovanissimi e Allievi.

GIANFRANCO ZOLA

29enne all'epoca, da lì a un anno sarebbe approdato al Chelsea per divergenze tattiche con l'allora giovane allenatore Carlo Ancelotti. In Inghilterra diventerà "Magic Box" nonché Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico, prima di chiudere la carriera al Cagliari. Ritiratosi nel 2005, ha allenato prevalentemente in Inghilterra. Ultima esperienza al Birmingham City, in Championship. In questa stagione è rimasto fermo.

HRISTO STOICHKOV

29enne all'epoca, doveva essere la stella di quel Parma ed invece ha lasciato l'Italia alla fine della stagione come uno dei più grandi flop della Serie A. Da lì una parabola discendente che l'ha portato a una seconda parentesi al Barcellona e al CSKA Sofia, prima di girovagare fra Arabia Saudita, Giappone e Stati Uniti, dove ha chiuso la carriera. Dal 2003 ha intrapreso la carriera di allenatore: vice al Barcellona, commissario tecnico della Bulgaria, Celta Vigo, Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Litex e CSKA Sofia. Attualmente fa il commentatore sportivo.